’Het is niet voor iedereen simpel’

HOOFDDORP - ,,Wat voor veel mensen simpel is, is het niet voor iedereen.’’ Het is een bijna Cruijffiaanse uitspraak die Wieke Bockstael doet als ze uitlegt waarom mensen naar het Financieel Café komen.

Door Richard Walraven - 4-1-2017, 6:25 (Update 4-1-2017, 6:25)

Iedere donderdagmiddag zitten er twee koppels vrijwilligers klaar in de Boskern om mensen te helpen, want twee weten er nou eenmaal meer dan één, stelt Bockstael. ,,Soms komen er drie of vier personen, soms niemand. Meestal gaat het om formulieren, pensioenvragen, digiD-aanvragen en zorgtoeslagen. Voor sommige mensen is dat...