Financieel Café wil van drempel af

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Cees van Rhijn en Elma van der Raad zitten klaar om mensen te helpen in de Boskern.

HOOFDDORP - Naast de begeleiding van gescheiden ouders is Humanitas afgelopen jaar nog een nieuw project gestart. Het Financieel Café helpt mensen met vragen over hun financiën en administratie. Iedere donderdagmiddag zitten in De Boskern in Overbos vrijwilligers klaar. Een project waar volgens onderzoek behoefte aan moet zijn, maar waar de drempel om binnen te lopen soms nog groot is. Humanitas zet volgens voorzitter Jan Schermer door met het project. ,,Misschien dat we over drie jaar precies weten hoe het moet.’’

Door Richard Walraven - 4-1-2017, 6:30 (Update 4-1-2017, 6:30)