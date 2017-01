Hulp voor gescheiden ouders: ’Het kan kinderleed voorkomen’

HOOFDDORP - Humanitas begeleidt in Haarlemmermeer, Haarlem en de IJmond sinds een jaar gescheiden ouders met de omgang met hun kind. Of het een succes is? Dat moet nog blijken zegt Jan Schermer, voorzitter van Humanitas Haarlemmermeer. Hij spreekt van een ’grote zoektocht’. Maar Humanitas wil wel graag verder met die zoektocht.

Door Richard Walraven - 3-1-2017, 20:29 (Update 3-1-2017, 20:29)

Sinds een jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Met het project BOR (begeleide omgangsregeling) probeert Humanitas in Haarlemmerhaar een steentje bij te dragen. De vrijwilligersorganisatie probeert zo te voorkomen...