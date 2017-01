Autodieven aangehouden na wilde achtervolging in Hoofddorp

HOOFDDORP - Na een wilde achtervolging zijn dinsdagmiddag in de Hoofddorpse wijk Floriande twee mensen aangehouden.

Door Internetredactie - 3-1-2017, 15:09 (Update 3-1-2017, 17:01)

Agenten zagen een auto rijden die als gestolen gesignaleerd stond en zetten de achtervolging in.

De agenten staakten de achtervolging, omdat de bestuurder van de gestolen auto volgens een politiewoordvoerder asociaal rijgedrag vertoonde waardoor de situatie gevaarlijk werd. De wagen scheurde onder meer over een fietspad.

In de wijk Floriande werd de gestolen auto later aangetroffen. De inzittenden waren op de vlucht geslagen, maar konden even later in de wijk worden aangehouden. Tijdens de zoektocht naar de daders, werd de wijk afgezet. Onder meer met politiehonden en een politiehelikopter werd naar de daders gezocht.

De politie doet verder onderzoek. De gestolen wagen wordt naar het bureau gebracht. Het voertuig was op 25 december gestolen na een inbraak in een loods aan de Ommedijkseweg in Zoeterwoude.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!