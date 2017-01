Vuurwerk beschadigt veld Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Vuurwerk heeft afgelopen weekeinde het kunstgrasveldje tussen Zichtweg en Oostmoor beschadigd.

Door Wessel Mekking - 3-1-2017, 10:56 (Update 3-1-2017, 10:56)

Een omwonende zette een foto van het veld op facebook. ,,Helaas worden zowel dit veldje als de speeltuintjes hier vaak vernield’’, vertelt zij in een toelichting.

Of de betrokkenen het veld met hun duizendklapper expres vernielden, weet de Vennepse niet. ,,Ik hoop dat iedereen even nadenkt over wat hij of zij doet en wat voor gevolgen het zou kunnen hebben.’’