Accountant kritisch op Haarlemmermeer

HOOFDDORP - De bedrijfsvoering van de gemeente Haarlemmermeer is voldoende, maar nog lang niet optimaal. Het tempo waarmee verbeteringen worden doorgevoerd, kan volgens de accountant hoger.

Door Bart Boele - 2-1-2017, 21:44 (Update 2-1-2017, 21:44)

,,We hebben begrepen dat na aanvankelijk enthousiasme later is gebleken dat de invulling van concrete afspraken nog even wennen is’’, zegt de accountant over de verbeteringen die B en W hebben ingezet. Met andere woorden: de aanzet was goed, maar er wordt niet erg doorgepakt.

Wat blijkt, is dat de interne rapportages niet allemaal hetzelfde niveau hebben....