Haarlemmermeer Prijs voor organisatie van G-hockey

foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS De burgemeester houdt zijn traditionele nieuwjaarstoespraak.

HOOFDDORP - De Haarlemmermeer Prijs 2016 is voor de organisatie van het G-hockeytoernooi van Rotoract.

Door Bart Boele - 2-1-2017, 19:39 (Update 2-1-2017, 19:39)

Van de 1403 stemmen die voor deze publieksprijs zijn uitgebracht, waren er 648 voor het hockeytoernooi voor kinderen met een verstandelijke handicap. De andere twee genomineerden, het EK honkbal en de oranjeverenigingen die in 2016 een nationaal congres organiseerden, kregen 377 en 378 stemmen.

De organisatoren van het jaarlijkse G-hockeytoernooi kregen maandagavond uit handen van VVD-wethouder Adam Elzakalai (citymarketing, sport) een cheque ter waarde van vijfduizend euro. Van dat geld - en andere bijdragen van sponsors - kan dit jaar het toernooi worden georganiseerd.

Elzakalai maakte de prijswinnaar bekend tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in het raadhuis te Hoofddorp. Op dit jaarlijkse en misschien wel de oudste netwerkbijeenkomst van Haarlemmermeer komen steevast een paar honderd mensen om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar te geven. Politici, ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen, verenigingen en dorpsraden weten elkaar hier te vinden.

De burgemeester houdt elk jaar een toespraak van zo’n tien minuten. Theo Weterings blikte terug naar 2016 maar keek ook vooruit naar het komende jaar.

Hij kondigde aan dat de overheid het tegenwoordig als haar taak ziet om dienstbaar aan inwoners en ondernemers te zijn. ,,Meer ruimte voor de lokale democratie, meer ruimte voor inwoners en ondernemers is nodig met initiatieven van ‘onderop’ in plaats van ‘bovenlangs’.’’ En: ,,De lokale overheid moet ruimte geven, initiatieven ondersteunen en niet meteen inperken via regels en plannen.’’

Mooie woorden die ook ter harte werden genomen door een aantal nieuwe inwoners van Haarlemmermeer en een groepje nieuwe Nederlanders, die in 2016 hun officiële inburgeringsdiploma hebben gehaald.