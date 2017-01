Tieners onwel na innemen van pillen in Zwanenburg

ZWANENBURG - Twee meisjes (11 en 12) zijn maandagavond onwel geworden nadat zij gevonden pillen hebben ingenomen.

Vermoedelijk ging het om drugs. De meisjes vonden de gekleurde pillen, die in een zakje zaten, in de omgeving van de Domineeslaan en hebben ze vervolgens opgegeten.

Daarvan werden ze onwel. „Een van hen is er slecht aan toe en is naar het ziekenhuis gebracht", zegt een politiewoordvoerder aan de NOS. "Het andere meisje is wat warrig."

"Het lijken net snoepjes", zegt de politie. "We zoeken met politiemensen en honden of er meer van die rotzooi op straat ligt."

De politie waarschuwt voor de pillen en roept op om bij vondst contact op te nemen met 112. Momenteel zoeken zij in de buurt of er nog meer pillen te vinden zijn.