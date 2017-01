Steeds drukker bij Bosshardt Boetiek

Foto United Photos/Paul Vreeker Snuffelen in de vernieuwde Bosshardt Boetiek.

HAARLEM - Gloednieuwe spullen kopen, dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Dat blijkt wel als de Bosshardt Boetiek in de Bandoengstraat na een rigoureuze opknapbeurt van enkele weken zijn deuren weer opent. De tweedehands winterjassen, schoenen en spulletjes vliegen deze maandagochtend weg.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 2-1-2017, 18:57 (Update 2-1-2017, 18:57)

Ria de Bie (80) is verguld met de mooie gordijnen die ze in de boetiek heeft gevonden. Ze heeft haar oude gordijnen weggedaan nadat haar inmiddels overleden kat ze had vernield. ,,Voor nieuwe gordijnen heb ik geen geld’’, zegt...