Volop prijsjes voor kerstbomen in Nieuw-Vennep

Archieffoto United Photos Kerstbomen inzamelen in Linquenda in 2016.

NIEUW-VENNEP - Kerstbomen inleveren bij een container van afvalbedrijf Meerlanden in ruil voor een lootje. Vanaf woensdag zijn in ongeveer twintig wijken en dorpen in Haarlemmermeer weer inzamelingsacties. Linquenda bijt woensdag bij het wijkgebouw het spits af. Tussen 13 en 15 uur kunnen op de parkeerplaats bomen worden ingeleverd, aansluitend is binnen de verloting.

Door Wessel Mekking - 2-1-2017, 17:59 (Update 2-1-2017, 17:59)

Van de kerstbomeninzameling in het Vennepse Getsewoud wordt elk jaar een groot feest gemaakt. Kinderen die daar zaterdag bomen inleveren, maken kans op liefst achthonderd prijzen en prijsjes.

Op...