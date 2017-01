Jordy Onkenhout aan leiding in tussenstand

HAARLEMMERMEER - Jordy Onkenhout gaat fier aan kop in de verkiezing Haarlemmermeerder van het jaar. De jeugdige Hoofddorper verzamelde in de eerste dagen meer dan veertig procent van de stemmen.

Door Richard Walraven - 2-1-2017, 21:23 (Update 2-1-2017, 21:23)

In de eerste dagen van de verkiezing werd er veel gestemd. Meer dan 1300 mensen brachten hun stem uit op de persoon die in hun ogen de man of vrouw van 2016 was.

Dat hadden er mogelijk meer kunnen zijn, omdat op het stembiljet op de website door een technische fout het helaas onmogelijk was een stem op burgemeester Theo Weterings uit te brengen. Die fout is inmiddels hersteld. We roepen de ’fans’ van de burgemeester op alsnog te stemmen. De ’stembus’is open tot en met 11 januari, dus er is tijd genoeg om een stem uit te brengen.

Stemmen kan ook op papier via de bonnen in Haarlems Dagblad (zaterdag) en Witte Weekblad (afgelopen woensdag). De eerste papieren stemmen zijn al binnen. Opmerkelijk is dat daar de meeste steunbetuigingen naar Jan Schrama gingen, terwijl de Venneper op de website maar een paar procent van de stemmen trok.

Joris van der Kleij deed het ’digitaal’ beduidend beter. Hij is in de tussenstand tweede met meer dan twintig procent. Ruud van Hecke staat derde.

Stemmen kan via www.haarlemsdagblad.nl. Klikken op de button Haarlemmermeerder van het jaar.