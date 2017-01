Dennis Klaver wint debatprijs

HOOFDDORP - Met een overweldigende meerderheid van de stemmen heeft leraar Nederlands Dennis Klaver de Cicero Jaarprijs voor de promotie van de debatsport en -cultuur gewonnen.

Door Hugo Prinsen - 2-1-2017, 16:24 (Update 2-1-2017, 16:32)

Niet alleen de jury verkoos hem tot winnaar: met 1766 van de 1939 geldige stemmen heeft ook een overweldigende meerderheid van de stemmers uit het publiek hem tot winnaar verkozen.

Klaver, die Nederlands geeft aan het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp, is al jaren de drijvende kracht achter de retoricalessen, de debatclubs en de teams waarmee de scholieren wedstrijden in binnen- en buitenland afreizen.

Ook de manier waarop Klaver eraan bijdraagt dat zijn leerlingen betrokken zijn bij maatschappelijke debatten oogstte veel waardering van de jury.