Nieuwjaarsbaby Hatice ,,Het mooiste cadeau’’

HOOFDDORP - Hatice Koç, zo heet de eerste nieuwe Haarlemmermeerse van het nieuwe jaar. Om achttien over twee ’s nachts is zij ter wereld gekomen in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.

Door Hugo Prinsen - 2-1-2017, 16:23 (Update 2-1-2017, 16:23)

De volgende dag spreken we de kersverse ouders. Vader Ahmet Koç ,,Wij zijn zo blij, zo trots dat we dit prachtige kindje hebben gekregen. We hopen en verwachten dat ze ons in dit nieuwe jaar heel veel geluk gaat brengen.’’ En een beetje geluk kan het echtpaar Koç wel gebruiken: al...