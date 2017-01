Dader steekpartij Nieuw-Vennep nog steeds voortvluchtig

Beeld video Laurens Bosch Jongen wordt weggestuurd bij afzetting na steekpartij Nieuw Vennep.

NIEUW-VENNEP - Van de drie mensen die slachtoffer werden van een steekpartij nieuwjaarsochtend in Nieuw-Vennep, ligt er nog steeds een in het ziekenhuis.

Door Hein Flach - 2-1-2017, 15:54 (Update 2-1-2017, 16:23)

De twee anderen mocht na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De dader is nog niet gevonden. ,,Het had slechter kunnen aflopen’’, zegt een woordvoerster van de Politie Noord-Holland.

De politie doet nog volop onderzoek naar de aanleiding van de steekpartij, die zich afspeelde na afloop van ’Happy New Vennep’.

De mobiele eenheid werd ingezet. Daarover is volgens een gemeentevoorlichter overleg...