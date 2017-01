Video van inzet ME na nieuwjaarsfeest Nieuw-Vennep

Video Laurens Bosch Arrestatie na nieuwjaarsfeest Nieuw-Vennep.

NIEUW-VENNEP - Hoe de politie in de nacht van oud en nieuw de Venneperstraat in Nieuw-Vennep schoonveegde en een arrestatie verrichtte, is te zien op een video op youtube.

Door Fokke Zaagsma - 2-1-2017, 15:19 (Update 2-1-2017, 15:30)

Man steekt drie mensen in Nieuw-Vennep

Een voortvluchtige man heeft in de nacht van zaterdag op zondag bij een feesttent in Nieuw-Vennep drie mensen verwond met een scherp voorwerp.

Lees verder...

Bij een steekpartij na een nieuwjaarsfeest raakten drie mensen gewond. De verdachte sloeg op de vlucht.

Op de video van Laurens Bosch is te zien hoe een jongen niet achter de afzetting wil blijven. Later drijft de politie jongeren de straat uit. Daarbij wordt met de knuppel geslagen. Er wordt een arrestatie verricht.

(App-gebruikers zien de video hier)

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!