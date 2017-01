Geen treinen tussen Schiphol en Amsterdam Zuid door aanrijding

ANP

SCHIPHOL - Door een aanrijding met een persoon rijden er maandagochtend geen treinen tussen Schiphol en Amsterdam Zuid.

Door Leander Mascini - 2-1-2017, 9:53 (Update 2-1-2017, 9:53)

De extra reistijd is meer dan 60 min.

De verstoring is naar verwachting rond 12:00 uur verholpen.

Reizigers tussen Schiphol Airport en Amsterdam CS/Utrecht C. reizen via Leiden C.

Reizigers tussen Schiphol Airport en Amersfoort reizen via Utrecht C. en Leiden C.