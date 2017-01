Hoofddorpse ‘Nieuwjaarsbaby’ geboren

HOOFDDORP - In het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp is in de Oudejaarsnacht om 2:18 uur een meisje geboren: Hatice Koc.

Door redactie - 1-1-2017, 19:58 (Update 1-1-2017, 20:12)

Ze is 49 cm lang en weegt 3155 gram.