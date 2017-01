Lichtgewonden bij steekpartij Nieuw-Vennep

Foto: Michel van Bergen ’Winterland New Years Eve’ in Hoofddorp was een groot succes, ondanks het feit dat de doelgroep, jongeren tussen de 16 en 18 jaar, het liet afweten.

HAARLEM - De jaarwisseling is in Haarlemmermeer en Haarlem relatief rustig verlopen, zo heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland laten weten. Er deden zich slechts enkele vervelende incidenten voor, waaronder een steekpartij met lichtgewonden in Nieuw-Vennep en ongeregeldheden in de Haarlemse Slachthuisbuurt. In beide gevallen moest de ME in actie komen.

Door Kees van der Linden - 1-1-2017, 14:53 (Update 1-1-2017, 15:57)

In Nieuw-Vennep speelde zich in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag een steekpartij af vlakbij een evenemententerrein aan de Venneperstraat. Daar was even tevoren het feest ’Happy New Vennep’ met 2,5...