’Rozenkind’ Rob Koster nu het gezicht van ondernemers

ZWANENBURG - Enkele weken geleden nam Badhoevedorper Paul Kok afscheid als voorzitter van de ondernemersvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede en omstreken. Het viel niet mee een opvolger te vinden, maar inmiddels heeft die zich aangediend.

Door Hein Flach - 31-12-2016, 8:00 (Update 31-12-2016, 8:00)

Organisator feestweek pakt er een functie bij

Het is niemand minder dan Rob Koster (46), vooral bekend als organisator van de Feestweek Zwanenburg-Halfweg. ,,Ik ga het met volle overgave aanpakken’’, klinkt het energiek.

ZwanenburgZijn bedrijf Koster & De Waart Financieel Adviesbureau is gevestigd aan de Dennenlaan in De Kom, precies het gebied dat valt onder het nieuwe bestemmingsplan Hart van Zwanenburg dat nu in procedure is gegaan.

De eerste versie sneuvelde jammerlijk bij de Raad van State; Rob Koster zegt van harte te hopen dat het aangepaste plan nu wel doorgang kan vinden, zodat ook zijn kinderen, en met hen vele Zwanenburgers, binnenkort gebruik kunnen gaan maken van een mooie nieuwe sporthal en dorpshuis. ,,Het is een van de zware dossiers die er liggen.’’

Koster zit sinds 1999 in de financiële dienstverlening. In 2002 opende hij met compagnon Mathijs de Waart bureau Koster & De Waart, eerst in Badhoevedorp en sinds 2006 in Zwanenburg. ,,Eigenlijk zijn we heel ouderwets. De klant komt hier binnen, krijgt een kop koffie, we praten over de schade die ze hebben gereden met hun auto, of over andere financiële zaken. Dat druist in tegen de internetgerelateerde manier van denken en werken. Bij ons zijn mensen geen nummer. Ze krijgen aandacht.’’

Een echt dorp

Hij geeft een voorbeeld. ,,Twee keer per week gaat de toerclub van De Bataaf een rondje rijden. Een van de leden kwam eens hier met de vraag of wij eens naar zijn financiën wilden kijken. Hij was overal weggestuurd. We zijn lekker aan de slag gegaan, hebben wat geld uit ’de stenen’ gehaald, waardoor hun leven wat gemakkelijker werd. Ze waren zo blij. Wat gebeurt er: die vent gaat weer fietsen met zijn groep. Ze vertellen het aan elkaar. Uiteindelijk is heel die groep hier klant geworden.’’

Bernhardschool

Rob Koster is geboren in Amsterdam, in Sloten op een rozenkwekerij. ,,Ik ben echt een rozenkind. We woonden boven een stal waar de rozen werden ingebonden. We zijn in 1975 naar Zwanenburg verhuisd toen ik vijf jaar was.

Hij zat op de Prins Bernhardschool, die bestaat inmiddels niet meer. Daarna ging hij naar het Haarlemmermeer Lyceum in Badhoevedorp. Koster heeft economie en econometrie gestudeerd aan de VU en gewerkt bij Metro, een Duits bedrijf in de treasury. ,,Toen heb ik besloten voor mezelf te beginnen. In 1999 heb ik me ingekocht bij een bedrijf dat in de financiële dienstverlening zat.’’

Thuismarkt

Met compagnon Mathijs de Waart begon hij in 2002 Koster & De Waart, eerst in Badhoevedorp, en opende hij in 2006 een vestiging in Zwanenburg, ,,omdat dat onze thuismarkt is.’’

,,We deden verzekeringsadvies, hypotheken, maar we hadden nog geen bankfunctie. Sinds 4 april 2013 zijn we ook Regiobank, in feite de oude SNS-bank. Regiobank kent een beperkt aantal vestigingen. Wij zijn ook Regiobank voor Amsterdam.’’

Rob Koster voelt zich een echte Zwanenburger. ,,Het is een echt dorp, ze kennen elkaar allemaal en ze vinden ook allemaal iets van elkaar. Zwanenburgers zijn erg kritisch en natuurlijk wordt er ook een hoop onzin verkocht. Maar ik heb alles hier. Ik woon en werk hier en doe vrijwilligerswerk in de regio. Ik gedij daar goed bij.’’

Koster is al zeventien jaar achtereen organisator van de Feestweek Zwanenburg-Halfweg. Alleen al aan de lijst van artiesten die op komen draven, is af te lezen hoe groot dit evenement in de loop der jaren is geworden. ,,Het is inderdaad flink uit de kluiten gewassen. Ons vrijwilligersnetwerk telt bijna 500 personen. De Feestweek is eigenlijk één groot netwerkverhaal. De kerk is erbij betrokken, scholen, seniorenvereniging, alle sportverenigingen en vrijwel alle bedrijven.’’

Lintje

Hij kreeg er afgelopen jaar een lintje voor, nadat hij was voorgedragen door leden van VV Zwanenburg en nota bene een Egmondse kampeervereniging waarvan hij voorzitter is. ,,Mijn zoon van zes jaar voetbalt bij VV Zwanenburg. Ik ben daar drie keer in de week: ik train zijn team. Ik ondersteun waar mogelijk. Ook heb ik voor de vuist weg allerlei taken gedaan voor de club. Ik heb jaren in het eerste gevoetbald, ben scheidsrechter geweest, was betrokken bij de oudpapieractie, de barcommissie en heb allerlei evenementen georganiseerd.

Gepaste trots

Of hij trots is op zijn lintje? Een lastige vraag. Aarzelend: ,,Gepaste trots met gemengde gevoelens. Waarom? Ik voel me verbonden met het geheel. Ik ben slechts een schakel in de groep. Het lintje is voor het collectief. Ik draag dat lintje daarom zelf nooit, en niet uit disrespect voor het instituut. Als een onderdeel van een groep hapert, werkt het niet.’’

Toen hij twee jaar geleden werd gepolst of hij beschikbaar was voor het voorzitterschap van de Ondernemersvereniging Zwanenburg en Omstreken, heeft hij een slag om de arm gehouden.

,,Omdat ik nogal wat andere functies heb. Ik heb een druk bedrijf, en een gezin met drie kinderen van 2, 5 en 7 jaar. Je probeert je nuttig te maken op school. Ik ben al vijftien jaar voorzitter van kampeervereniging De Golfbreker in Egmond aan Zee. 146 huisjes. Ik kom er van oudsher; mijn ouders hadden een huisje op het strand. Ik dus ook. Komend jaar bestaat die vereniging vijftig jaar.’’

Keuze

Koster heeft een keuze moeten maken en dat heeft hij gedaan. Bij de ledenvergadering in januari zal hij formeel tot voorzitter van de ondernemersvereniging worden gekozen. ,,Ik stop bij de kampeervereniging. Ik ga deze nieuwe taak met volle overgave oppakken.’’

Wel heeft hij aan Paul Kok gevraagd voorlopig een aantal dossier voort te zetten, zoals Sugar City, Hart van Zwanenburg en de gemeentelijke contacten. ,,Dat geeft mij de kans een aantal zaken af te ronden. Op die wijze kan ik de ruimte creëren die ik nodig heb om me volledig in te zetten voor deze taak.’’

Netwerken

De ondernemersvereniging heeft 137 leden. ,,Dat gaan we proberen uit te breiden, bijvoorbeeld richting Sugar City. En we zijn bezig de portefeuilles te verdelen. Een deel van het bestuur gaat zich bezighouden met netwerkbeheer en ondernemersbijeenkomsten organiseren. Belangenbehartiging is ook zo’n punt. Daar was Paul extreem goed in. Of het nu gaat om de opknap van de Dennenlaan, de aanleg van glasvezelkabel of de N200 waar dossierkennis van groot belang is. En met de dorpsraad gaan we ons keihard inzetten voor de totstandkoming van Hart van Zwanenburg.’’

Energie

Waar haalt Koster de energie vandaan om dit allemaal te doen? Waar is het rustpunt om de accu op te laden? ,,Thuis bij mijn kinderen en mijn vrouw. En: we werken een heel jaar hard aan de feestweek, om die in vier dagen neer te zetten. De ontlading als dat lukt met zo’n groep, dát vind ik mooi. Daar put ik energie uit. Dan kunnen we weer een heel jaar vooruit. Ik ben voetballer geweest, een teamspeler. Ik hou ervan met een groep iets te bereiken. Of dat nou in het bestuur is van de ondernemersvereniging, of met alle vrijwilligers betrokken bij de feestweek.’’