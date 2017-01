Woonzorg houdt in Haarlemmermeer de huren laag

HOOFDDORP - Woonzorg Nederland wil de 357 sociale woningen die het heeft in Haarlemmermeer handhaven. Het gaat om 93 procent van de 172 woningen die in de poldergemeente worden verhuurd.

Door Bart Boele - 1-1-2017, 15:21 (Update 1-1-2017, 15:21)

Die woningen hebben een huurprijs tot 710,68 euro per maand. Daarvan is 53 procent zelfs onder de 586,86 euro per maand. Woonzorg verhuurt appartementen in De Eijk en De Eersteling (Hoofddorp), In het Zomerpark (Nieuw-Vennep), De Schuilhoeve in Badhoevedorp en Eigen Haard in Zwanenburg.

Alle appartementen van Woonzorg zijn ’levensloopbestendig’ en goed toegankelijk...