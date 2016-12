Stem hier op de Haarlemmermeerder van het Jaar

HAARLEMMERMEER - Wordt het Elaine Veldema-Cooper of Jordy Onkenhout? Zou burgemeester Theo Weterings de meeste stemmen krijgen? Komt er een charme-offensief van de zussen Eveline en Lisanne de Wit? En hoe liggen de kansen van Ruud van Hecke, Joris van der Kleij en Jan Schrama?

Door Richard Walraven - 31-12-2016, 0:01 (Update 31-12-2016, 0:01)

Lezers kiezen de Haarlemmermeerder van het jaar

Lezers van Haarlems Dagblad mogen de Haarlemmermeerder van het Jaar kiezen. De stembussen op de website zijn nu geopend. Stemmen kan hieronder of via deze link. En in de krant van zaterdag vindt u een bon die ingeleverd kan worden.

De verkiezing is opgezet door de redactie van Haarlems Dagblad om een aantal mensen dat zich in 2016 heeft onderscheiden voor het voetlicht te halen. Alle kandidaten krijgen met hun nominatie al een pluim voor hun verdiensten. Degene die de meeste stemmen trekt, en zo de opvolger wordt van Theo Klootwijk (2014) en Marco Honsbeek (2015), wordt op donderdag 12 januari bekend gemaakt.

Teruglezen

Er valt uit zeven nominaties te kiezen. De afgelopen twee weken werden ze al uitgebreid aan u voorgesteld. Maar wie een voordracht gemist heeft, kan dat nog rustig teruglezen op onze website. Bij het nomineren heeft de redactie hulp en tips gekregen van de lezers. Niet alleen van de lezers van Haarlems Dagblad en onze website, maar ook van lezers van het Witte Weekblad (en die mogen uiteraard ook stemmen). Dat leidde onder meer tot de nominaties van Joris van der Kleij en Ruud van Hecke.

Aan de verkiezing zijn wel enkele spelregels verbonden. Campagne voeren voor je favoriete kandidaat is toegestaan, maar de redactie roept op daarbij wel de sportiviteit in het oog te houden. Kopieën van de bonnen in Haarlems Dagblad en Witte Weekblad worden niet geaccepteerd. Het is de bedoeling dat er per persoon één stem via internet wordt uitgebracht. De stembus sluit op 11 januari om 23.59 uur.