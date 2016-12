Top 2000-pianist uit Zwanenburg heeft ’t niet zo op rap

ZWANENBURG - Hij geldt als dé Top 2000-pianist sinds hij op Oudejaarsavond 2013 twee keer op tv te zien was als ’de schoolmeester die alle nummers uit de lijst der lijsten uit zijn hoofd kan spelen’.

Door Paul van der Kooijp.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl - 29-12-2016, 16:01 (Update 29-12-2016, 16:01)

Maar toch, wie doorvroeg, hoorde dat Martin van Gulik (52) eigenlijk ’maar’ negenhonderd van de tweeduizend nummers helemaal in de vingers had. Dit Top 2000-seizoen is de Zwanenburger minder bescheiden, ook omdat hij sinds oktober geen vier, maar drie dagen per week voor de klas staat....