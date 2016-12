Meer zicht op leningen gemeente Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Haarlemmermeer leent sinds 2007 steeds meer geld voor projecten. Pas nu, eind 2016 krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om af te wegen of een lening moet worden aangegaan.

Door Bart Boele - 29-12-2016, 21:50 (Update 29-12-2016, 21:50)

Het probleem is dat er in het verleden geen gesprek is geweest over de schuldenpositie op een moment dat de gemeenteraad er iets aan kon doen’’, stelt VVD-wethouder Derk Reneman (financiën). ,,College en raad bespraken de schulden niet op het moment dat het zou moeten.’’

Reneman zegt daarmee veel over hoe Haarlemmermeer de...