Wat moet Haarlemmerliede straks gaan stemmen?

HOOFDDORP - Haarlemmerliede en Spaarnwoude ca (5.000 inwoners, vijf woonkernen) gaat per 1 januari 2019 fuseren met het uitgestrekte Haarlemmermeer (145.000 in 26). Eind 2018 worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad met 39 zetels. Met de blik vooruit kan de vraag worden gesteld hoe met name de kiezers van Haarlemmerliede hun volksvertegenwoordigers kunnen volgen op weg naar die gemeenteraad.

Door Bart Boele - 30-12-2016, 8:47 (Update 30-12-2016, 8:47)

De meest directe weg om de invloed die de kiezer uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude kan laten doorklinken in de gemeenteraad van het...