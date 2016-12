Elaine B. Veldema kijkt graag om naar de ander

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Elaine B. Veldema-Cooper: ,,Een samenleving kun je alleen opbouwen wanneer je oog hebt voor een ander; omkijkt naar elkaar.”

HOOFDDORP - Waarom vinden we mensen al snel vreemd? Waarom zien we bij vluchtelingen niet dat het ook vaders en moeders zijn die - net als wij - gewoon een beetje veiligheid voor hun kinderen willen? Het zijn vragen die Elaine B. Veldema-Cooper niet loslaten. Sterker nog, ze stimuleren de inmiddels 74-jarige kandidaat-Haarlemmermeerder van het jaar om met alle kracht te blijven (om)kijken naar de ander. Zonder enig vooroordeel. En met open geest.

Door Paul van der Kooij - 29-12-2016, 7:30 (Update 29-12-2016, 7:30)

Eerste Surinamer van de polder is helemaal geworteld

’Elkaar helpen’ hoorde bij de opvoeding van Elaine. Het ouderlijk huis in Suriname was ’nooit leeg’. Integendeel, er was altijd bezoek. Soms kwamen mensen alleen eten, soms ook hadden ze een ’hulpvraag’. Kwam zo’n vraag inderdaad op tafel, dan keek ook Elaine automatisch of ze iets kon doen. Een glas water halen? Of was er meer nodig?

Ook stond ze op haar tiende al te koken. ,,Als men het land op ging, kreeg ik te horen dat als ze om twaalf uur terug zouden zijn, het eten klaar moest staan.’’ En zie: op het afgesproken moment stonden inderdaad dingen als moksi alesi - een Surinaams rijstgerecht - op de hongerige magen te wachten. Simpel maar toch voedzaam.

En toen ze eind 1963 haar man Anton achterna reisde naar Nederland, kon het piepjonge paar bij een schoonmoeder van een zwager terecht in Amsterdam. Voorjaar 1964 volgde een eigen plek onder de Hollandse zon. Ford-dealer Van Kalmhout & Van Niel, de baas van haar man, had een huisje aan de IJweg waar tot dan toe de arbeiders van boerderij Bornholm woonden. ,,Want’’, zo merkten de nieuwkomers, ,,net als in Suriname maakte de mechanisatie veel lichamelijk werk overbodig in de landbouw”.

Opvangen

Hoewel de ruimte in hun huis beperkt was, vingen de echtelieden er al snel mensen op. Eerst waren het ’veel familieleden’, wachtend op een eigen woning. Later werden het kennissen van haar ouders. „Mijn dochter woont er. Je kan haar opzoeken”, had weer eens voor een overtocht geklonken...

„Waar nu allerlei instanties voor zijn, deed je toen zelf. Van mensen wegwijs maken tot het opvangen van kinderen tot het bij hen thuis weer rustig was.”

Omdat ze ’open staat voor de ander’, ’dingen doet als die op haar pad komen’ en ’niet snel nee zegt’, rolde Elaine van het een in het ander. Fietslessen voor allochtone vrouwen, een initiatief van haar, vormden al snel de basis van veel moois in de polder. „Want die lessen gaven de vrouwen een mate van zelfstandigheid. Het is toch fijn om kinderen zelf naar school te kunnen brengen en zelf boodschappen te doen. En iemand die minder afhankelijk is, is ook makkelijker op taalcursus te krijgen.’’

,,De ene deur maakt de andere open’’, noemt de Hoofddorpse dat. Wanneer iemand aarzelde op de drempel, dan gaf ze graag een duwtje in de goede richting. Bijvoorbeeld door te melden dat een aangepaste cursus voor zwem- of sportleidster geknipt is voor de persoon in kwestie. Of door zich af te vragen of de politiek niet iets is?

Veldema staat verkiezing na verkiezing op de kieslijst van de HAP, maar ’hoeft niet zo nodig in de gemeenteraad’. Ze wil namelijk kunnen zeggen waar het op staat. Zo noemde ze het in 2010 ’beangstigend’ dat Forza de subsidie voor integratie ’de nek wil omdraaien’. ,,Dit is ook ons land’’, meldde ze toen. ,,Hier baren we onze kinderen en begraven we onze doden.’’

Uit elkaar

Het was niet omdat ze zich wil afzetten tegen de ander. Het was juist omdat ze zich graag sterk maakt voor een ’collectieve samenleving’ en niet kan aanzien ’hoe gemakkelijk mensen die elders hun wortels hebben liggen in een hokje worden geplaatst en dus niet gelijkwaardig worden behandeld’.

,,De verhalen ook die al snel verteld worden. Over handen ophouden bijvoorbeeld. Hebben wij nooit gedaan, trouwens. Mijn man heeft altijd heel hard gewerkt. En ik heb ook altijd mijn bijdrage geleverd.’’

,,Kinderen hebben de toekomst, zegt men graag. Maar dat is niet de indruk die ik krijg. Kinderen vinden ook niet dat wij het zo goed doen. De normen - de regels - zijn helaas belangrijker geworden dan de waarden. Terwijl het juist de waarden zijn je als mens waardevol kunnen maken, ook voor de samenleving. Want een samenleving kun je alleen opbouwen wanneer je oog hebt voor een ander; omkijkt naar elkaar.”

Toen ze in de polder kwam wonen, leek dat beter te lukken. Hoewel buurman Klaas Vink nog nooit een donker persoon op ’zijn’ IJweg had gezien – ’’we waren de eerste Surinamers in de polder” - klonk er direct een ’Hé buurman, hoe gaat het?’

„We hebben hem altijd gezien als een soort vader. Fantastisch en heel belangrijk. Is de eerste opvang niet goed, dan schiet je geen wortel en is het wonen niet prettig. Niemand die je gedag zegt: het lijkt me afschuwelijk.” Natuurlijk, wanneer ze wandelde langs de weg die toen nog het karakter van een boerenweg had, zag Elaine hoe gordijnen opzij werden geschoven. „Ach, dan zwaaide ik gewoon.”

Spring maar achterop

Omdat ze met hart en ziel ’meedeed en meeleefde’, kwam het al snel goed. „Ik heb me nooit niét geaccepteerd gevoeld”, klinkt dan ook zeer beslist. Sterker nog, arriveerde een tante bij de bushalte aan de Kruisweg - een dikke kilometer van hun huis - dan boden buren spontaan een plekje achterop de brommer aan. Toch waren er zeker in het begin moeilijke momenten. Neem de geboorte van hun eerste kind, kort voordat ze van Amsterdam naar Hoofddorp verhuisden. ,,Wat zouden we, als we nog in Suriname hadden gewoond, door onze families zijn vertroeteld’’, voelden ze toen.

,,Niet bij pakken neerzitten. Altijd de mogelijkheden zoeken en dingen leefbaar maken’’, vermande Elaine zichzelf. Bij het Opstap-programma, dat buitenlandse vrouwen wegwijs helpt maken in de samenleving, bleken die woorden nog niets aan kracht te hebben ingeboet. Richtte het programma zich eerst op Turkse en Marokkaanse vrouwen, later werden ook vluchtelingen en hun kinderen vooruitgeholpen. ,,Om te zorgen dat ze niet met een achterstand naar school gingen, lazen we boekjes voor en leerden we ze wat rood en wat groen is.’’

,,Want als je je niet kunt uitdrukken, wordt het moeilijk’’, weet Veldema. Het ’probleem van de taal’ heeft zij nooit gehad. Hoewel ze thuis in Suriname een soort dialect sprak, leerde ze op school vlekkeloos Nederland. ,,Maar bij anderen zag ik het probleem wel.’’

Hoewel ze genoeg te doen heeft (zie kader), mist ze het werk bij Opstap nog steeds. Maar het protocol van dit door de gemeente gesubsidieerde project was onverbiddelijk: op je 67ste stop je. Ach, als ze weer eens ziet hoe een kind uit het programma is gaan studeren, vergoedt dat veel. ,,Dan ben ik trots daar een aandeel in te hebben gehad.’’

Doorgaan na onderscheiding

Nadat ze in 2014 een lintje kreeg, had ze op haar lauweren kunnen gaan rusten. Maar Elaine B. Veldema-Cooper ging juist door.

Zo is ze op vrijdagmiddagen present als in De Nieuwe Silo een spreekuur wordt gehouden voor migranten. Worstelen die met vragen of hebben ze problemen waar ze niet uitkomen, dan werken betrokkenen als Veldema-Cooper aan een oplossing. ,,Of we koppelen ze aan professionals.’’ Zelf zit ze er namens het P-team dat de emancipatie en participatie van allochtone vrouwen wil bevorderen. Daar is ze voorzitter van.

Ook doet ze veel aan (samen) koken en eten. Dat kan voor een plaatselijke bank of een kerk zijn, maar in ieder geval voor de multiculturele seniorenkring Asaranti (Surinaams voor moed en durf). Voor het maandelijkse samenzijn bedenkt zij het menu, doet zij de boodschappen en bereidt ze - met hulp- de maaltijden. ,,Koffie drinken mensen vaak in hun eigen kringetje, maar eten is echt een bindmiddel’’, weet ze. ,,Dan gaan mensen samen verhalen vertellen.’’

Hoezeer ze ook merkt dat ouderen digitaal proberen mee te komen, ze vindt wel dat het mogelijk moet blijven om via een babbeltje aan informatie te komen. ,,En dan niet van die telefonistes die standaardantwoorden oplezen. Dat bevordert de zelfredzaamheid niet.’’