Proef in Nieuw-Vennep: beter werk dan een uitkering

NIEUW-VENNEP - Driehonderd huishoudens in Nieuw-Vennep doen mee aan een proef. Zij zijn allen afhankelijk van een bijstandsuitkering. De gemeente Haarlemmermeer wil in zeven maanden tijd een fors aantal kostwinners aan werk zien te helpen.

’Uitstromen naar werk’ heet dat. De gemeente zet in op fulltime of parttime werk of actief worden met dagbesteding. Het principe is werk boven uitkering: een uitkering kan in het uiterste geval, maar werk is beter.

De betrokken huishoudens worden in groepen uitgenodigd in de buurt waar ze...