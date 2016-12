RegioRijder 20 procent duurder

HOOFDDORP - De kosten van openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten gaan per 1 januari 2017 twintig procent omhoog met de overgang van Meertaxi naar RegioRijder.

Door Bart Boele - 28-12-2016, 16:01 (Update 28-12-2016, 16:55)

Participatieraad vraagt vergeefs om overgangsregeling

De Participatieraad vindt dat te veel ineens en heeft een overgangsregeling gevraagd. De gemeente Haarlemmermeer ziet zo’n regeling niet zitten.

Met de overgang naar RegioRijder, die ook in IJmond en Zuid-Kennemerland actief is, worden de tarieven van Haarlemmermeer opgetrokken naar die van de regionale prijzen voor doelgroepen-openbaar vervoer.

Dat was al de bedoeling met de Meertaxi, alleen werd het niet gedaan. ,,Omdat er in Haarlemmermeer een aantal jaar niet is geïndexeerd, hebben onze inwoners een tijd kunnen profiteren van een tarief dat erg laag was’’, zeggen B en W.

,,Wij vinden het echter redelijk dat de kosten van deze maatwerkvoorziening gelijk zijn aan het regulier openbaar vervoer’’, met andere woorden mensen die op de RegioRijder als doelgroepvervoer zijn aangewezen moeten niet worden bevoordeeld ten opzichte van anderen. ,,Inwoners met een beperking kunnen hierdoor op dezelfde wijze deelnemen aan het maatschappelijk verkeer als inwoners zonder beperking.’’

De Participatieraad (bestaande uit cliënten van sociale voorzieningen) wijst er ook op dat er in 2017 geen scootmobiel meer mee mag op korte ritten in de RegioRijder. Dat klopt, zeggen B en W. Het is of de scootmobiel, of de RegioRijder. ,,Wij vinden het niet nodig dat voor deze korte ritten een 'dubbele voorziening' aan inwoners wordt verstrekt.’’

Met de overgang gaat het aantal af te leggen kilometers een kwart terug, van tweeduizend naar 1500. Volgens B en W kan dat omdat er maar 75 mensen per jaar zoveel reizen.