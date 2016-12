Grote hennepkwekerij in bedrijfspand in Hoofddorp

HOOFDDORP - In een bedrijfspand aan de Robijnlaan in Hoofddorp is woensdag een hennepkwekerij aangetroffen.

Door Jan Balk - 28-12-2016, 14:17 (Update 28-12-2016, 14:26)

Om het pand binnen te komen heeft de politie een ruit ingetikt.

Volgens een eerste ruwe schatting zijn er op de begane grond en op de eerste verdieping rond de 2500 hennepplantjes aangetroffen in het pand.

De hennepplantage wordt ontmanteld.