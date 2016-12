Haarlemmermeer krijgt een raadgevend referendum

HOOFDDORP - Haarlemmermeer krijgt een raadgevend referendum. Een meerderheid van de gemeenteraad (HAP, D66, GroenLinks, Forza en vier eenmanspartijen) heeft daartoe besloten.

Door Bart Boele - 27-12-2016, 20:05 (Update 27-12-2016, 20:05)

Zij dienden ook het voorstel in dat B en W met een modelverordening moeten komen. De PvdA is tegen want, zegt raadslid Willem Klijn: ,,Er is alleen een ja-nee keuze, dat is voer voor populisten.’’

Volgens raadslid Anneke van der Veer is er bij de tegenstanders vooral bezwaar tegen de onderwerpkeuze voor een referendum ,,en dat is terecht. Maar een referendumverordening...