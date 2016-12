Politie ziet been uit raam: inbreker aangehouden in Hoofddorp

HOOFDDORP - Op het Marktplein in Hoofddorp is dinsdagmorgen een 35-jarige inbreker uit Zwolle aangehouden. De man werd op heterdaad betrapt.

Door Jan Balk - 27-12-2016, 11:16 (Update 27-12-2016, 12:34)

Omdat er de laatste tijd in verschillende restaurants inbraken zijn gepleegd, reed een politieagent in burger op een elektrische scooter zo onopvallend mogelijk door het centrum van Hooffdorp.

Bij een restaurant aan het Marktplein zag de agent een been uit een raam steken. Kort daarop volgde ook de rest van het lichaam.

De inbreker was een bekende van de politie en is aangehouden. De man bleek uiteindelijk niets buit gemaakt te hebben.

In het restaurant was na sluitingstijd geen geld achtergebleven. De politie heeft inbrekersgereedschap zoals een schroevendraaier, hamers en een zogenoemde ruitentikker in beslag genomen.