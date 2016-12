Brandweer reanimeert huiskat met zuurstof

Foto: Politie Haarlemmermeer

HOOFDDORP - De brandweer heeft zaterdag het leven van een huiskat gered met behulp van zuurstof. Dat meldt de politie zondagmiddag op Twitter.

Na de vlam in de pan ontstond een woningbrand in het huis van het Hoofddorps gezin. De bewoners wisten zichzelf in veiligheid te brengen, maar de kat was minder fortuinlijk.

Het beestje werd buiten bewustzijn op straat gereanimeerd met zuurstof.