Vrouw sluit zich per ongeluk op in slaapkamer Hoofddorp

Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - Een vrouw, woonachtig aan het Rigestanplein in Hoofddorp, heeft zichzelf zondagmiddag opgesloten in haar eigen slaapkamer.

De brandweer moest in actie komen om haar te bevrijden. Ze had haar slaapkamerdeur op slot gedaan om lekker uit te kunnen slapen, maar op kerstochtend ging de deur niet meer open. De vrouw had ook haar mobiele telefoon niet op haar slaapkamer, waardoor zij om hulp moest roepen. Brandweermannen moesten met een hoogwerker naar het slaapkamerraam, om zo de deur open te krijgen.