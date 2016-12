Hulp voor Adamas en Bardo

HOOFDDORP - Inloophuis Adamas en hospice Bardo kunnen straks een waarderingssubsidie krijgen van de gemeente Haarlemmermeer.

Door Bart Boele - 27-12-2016, 7:32 (Update 27-12-2016, 8:02)

,,Als je een vermogenstoets op die instellingen loslaat hebben ze geld genoeg’’, zegt financieel wethouder Derk Reneman (VVD) ,,en dan komen ze niet voor financiële ondersteuning in aanmerking. Maar ondanks dat ze het niet nodig hebben dragen wij ze als gemeente een warm hart toe en willen we ze kunnen ondersteunen met geld. De gemeente is geen uitkeringsmachine maar waardering moet je wel laten blijken.’’

Hetzelfde geldt...