Forza beperkt debat met moskee-stelling

HOOFDDORP - Het opsporen en voorkomen van radicalisering in Haarlemmermeer gebeurt momenteel goed. Mocht er meer geld nodig zijn dan wordt dat beschikbaar gesteld.

Door Bart Boele - 22-12-2016, 22:09 (Update 22-12-2016, 22:09)

Dat is de conclusie van een mager debat in de raad, dat op verzoek van de VVD is gehouden. Na het aanzwengelen doet de VVD er zelf nauwelijks aan mee, want al snel trekt Forza-raadslid Michel van Dijk alle aandacht naar zich toe. Hij doet ongenuanceerde stellingen over moslims en moskeeën. Andere partijen laten zich prompt verleiden om...