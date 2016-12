’Netwerken is mijn tweede natuur’

Ruud van Hecke. Foto United Photos/Toussaint Kluiters

HOOFDDORP - Het is altijd leuk als je door iemand wordt voorgedragen voor de titel Haarlemmermeerder van het jaar.

Door Hein Flach - 23-12-2016, 7:00 (Update 23-12-2016, 7:00)

In dit geval is Hoofddorper Ruud van Hecke, die onlangs afscheid heeft genomen als directeur van Rabobank Regio Schiphol, voorgedragen door zijn plaatsgenoot Franta Wijchers. ’Leuk’ is voor Van Hecke trouwens niet het goede woord. Hij voelt het als een eer.

Motivatie

In een e-mail naar de redactie heeft Wijchers een duidelijke motivatie meegestuurd: ’Evenals in voorgaande jaren toonde Ruud van Hecke zich ook in...