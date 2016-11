Elf inbraken binnen een week in Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Er is in één week elf keer ingebroken in de Haarlemmermeer. Dat meldt de politie maandag.

Door Jan Balk - 21-11-2016, 13:13 (Update 21-11-2016, 15:30)

Het gaat om één inbraak in Rozenburg, één in Zwanenburg, één in Badhoevedorp, vijf in Hoofddorp, twee in Nieuw-Vennep en één in Abbenes.

De politie meldt op Twitter dat de elf inbraken zijn gepleegd in de periode van 15 tot 21 november.

