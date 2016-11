Treinverkeer rond Schiphol ontregeld door brandmelding

SCHIPHOL - In verband met een brandmelding was het treinverkeer rond Schiphol maandag enige tijd ontregeld. Hierdoor was er vertraging tussen Schiphol en Amsterdam en Schiphol en Hoofddorp.

Door Jan Balk - 21-11-2016, 10:53 (Update 21-11-2016, 11:34)

Volgens NH was er rook gesignaleerd in de spoortunnel en op perron 3 van Station Schiphol Airport. Vermoedelijk was dit gebeurd door een remmende trein. Uiteindelijk bleek het reuze mee te vallen en inmiddels zijn de beperkingen voorbij.