’Ineens hebben ze seks, en dan...’

HAARLEM - Een erotische scène verwerken in een roman. Ga er maar aan staan. ,,Als schrijver moet ik je in een bepaalde sfeer duwen’’, zegt auteur Jan Brokken tijdens de talk & music-show over ’Boeken en Erotiek’, zondag in de Philharmonie. Frénk van der Linden en Mylou Frencken voelden schijvers aan de tand over dit enigszins beladen onderwerp.

Door Paul Lips - 20-11-2016, 19:22 (Update 20-11-2016, 19:22)

Er schijnt zelfs jaarlijks een prijs te worden uitgereikt voor de meest beroerd geschreven seksscène in moderne fictie: de ’Bad Sex in Fiction Award’....