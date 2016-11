Nooit meer oorlog

In 1946 richtte Albert de Klerk het Concertkoor Haarlem op, de Tweede Wereldoorlog was net ten einde. Nu leeft West-Europa alweer zeventig jaar in vrede en voorspoed. Die vrede lijkt echter niet vanzelfsprekend meer. Een goede keuze dus van het jubilerende koor om The Armed Man, A Mass for Peace van de Britse componist Karl Jenkins uit te voeren. Deze Mis voor Wereldvrede schreef Jenkins in 2000 voor groot koor, orkest en twee solisten. Jenkins’ muziek is tonaal, traditioneel en doet...