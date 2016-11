Pocketorkest bezingt Russische misère

Het podium van de kleinste Patronaatzaal was vrijdagavond lang niet groot genoeg voor Marjana Semkina. De zangeres van het Russische Iamthemorning dartelde en zwierde in haar lange jurk over de paar vierkante meter. Ze leek alle videoclips van Kate Bush zorgvuldig bestudeerd te hebben. Een hoog kirrende sprookjesfee begeleid door een virtuoos aan de piano plus een pocketorkest.

Russische popmuziek is volstrekt onbekend in West Europa. Niet helemaal onbegrijpelijk, want door de taal ontstijgt het in onze oren zelden de status van...