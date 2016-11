Sint na onstuimige tocht aan wal in Zwanenburg

Foto United Photos/Remco van der Kruis De Sint komt aan in Zwanenburg.

ZWANENBURG - Vol verwachting kloppen de hartjes van de kinderen langs het water. Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar Zwanenburg-Halfweg met zijn boot. Afgelopen zaterdag legde hij aan ter hoogte van eetcafé Het Zwaantje aan de Zwanenburgerdijk. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en vooral veel kinderen hebben zich, ondanks het slechte weer, verzameld om de Sint en zijn Zwarte Pieten welkom te heten.

Door Marjolein Vos - 20-11-2016, 12:21 (Update 20-11-2016, 12:21)

Terwijl de Sint nog in geen velden of wegen te bekennen is, loopt er al een Zwarte Piet paniekerig...