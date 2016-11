Beatles Monument voor ’vergeten optreden’ in Hillegom

Foto united photos/Rob van Wieringen hillegom 19 november 2016 Beatles monument onthuld door burgemeester en kunstenaar united photos / Rob van Wieringen

HILLEGOM -

Het was een beetje tegen wil en dank dat op vijf juni 1964 de Beatles hun eerste optreden in Nederland gaven in het Hillegomse Treslong. Organisator Dick van Gelder liep met het contract in zijn zak stad en land af, maar niemand durfde het aan uit vrees voor ongeregeldheden.

In de veilinghal in Blokker kwam uiteindelijk het live-optreden, in Treslong waren voorafgaand daaraan televisieopnamen met play-back.

Een groepje Hillegomse Beatlefans is in de weer om het ’vergeten optreden’ in Hillegom te vereeuwigen met een monument. Een maquette van het uiteindelijk gekozen ontwerp van de Amsterdamse kunstenaar Nicolas Dings (rechts) werd zaterdag door burgemeester Arie van Erk onthuld. Het echte beeld moet 3,5 bij 4 meter worden en in juni een plekje krijgen tegenover de Deltahof. Om de benodigde 35 mille binnen te krijgen mikt de organisatie op het bedrijfsleven en Beatlefans: die kunnen voor 25 euro vriend van het monument worden. Ze krijgen een certificaat, kaartjes voor het Beatlesmuseum in Alkmaar en een concert van een tributeband.