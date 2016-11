Man aangehouden na melding schietpartij in Badhoevedorp

Foto: HFV/Olim Bajmat Bekijk Fotoserie

BADHOEVEDORP - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 23-jarige man aangehouden na een melding van een schietpartij op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp. Hij werd aangetroffen op de kruising van de Rijstvogelstraat en de Jan van Gentstraat.

Een bewoner van een woning aan de Nieuwemeerdijk had de politie rond 3.30 uur gebeld nadat de 23-jarige man aan zijn deur was gekomen met een warrig verhaal over dat hij beschoten was. De man was daarna weggelopen.

Op basis van zijn signalement werd hij even later in de omgeving aangetroffen. Met de man was volgens de politie geen gesprek te voeren, hij had geen letsel en uit onderzoek bleek van een beschieting geen sprake. De man was onder invloed en in de war. Voor zijn eigen veiligheid is hij meegenomen naar het politiebureau.

De politie was zaterdagnacht met veel eenheden ter plaatse. Ook werd een helikopter ingezet en een ambulance gealarmeerd.