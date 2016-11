Liever Bib Gourmand, dan een ster

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Tjong Pang

HEEMSTEDE - Naar Michelinsterren streeft Tjong Pang (33) van restaurant Red Orchids in Heemstede niet. Hij heeft liever die andere prijs van Michelin: de Bib Gourmand. ,,We willen geen sterren. Wij willen toegankelijk blijven voor de mensen.’’

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 19-11-2016, 8:20 (Update 19-11-2016, 8:20)

Deze week werd modern Aziatisch restaurant Red Orchids onderscheiden met een ’Bib Gourmand’. Dat is een culinaire prijs van Michelin voor restaurants die een heerlijk en betaalbaar driegangendiner verzorgen voor maximaal 37 euro. Pang is zeer verguld met zijn Bib. ,,Vorige maand waren we teleurgesteld...