Feest in vernieuwd winkelcentrum Toolenburg

HOOFDDORP - Ruim voor sinterklaas is de opknapbeurt van winkelcentrum Toolenburg afgerond. De komende dagen worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, vertelt bestuurslid Marcel Hoogeveen van de winkeliersvereniging. Vrijdag wordt gevierd dat het winkelcentrum de afgelopen maanden flink is vernieuwd.

Door Wessel Mekking - 21-11-2016, 6:16 (Update 21-11-2016, 6:16)

Woensdag gaat de nieuwe Etos voor het eerst open. Eerder namen al Gall & Gall en Kruidvat hun intrek in het wijkwinkelcentrum, dat volgend jaar 25 jaar bestaat. Supermarkten Albert Heijn en Dirk van den Broek zijn flink uitgebreid. Begin volgend jaar opent kledingwinkel Terstal een vestiging in Toolenburg.

Daarnaast heeft het winkelcentrum, eigendom van Altera Vastgoed, een metamorfose ondergaan. Het heeft een nieuwe vloer en flinke lik verf gekregen, de verlichting is vernieuwd en de ingangen zijn aangepast.

Hoogeveen is blij dat de grootscheepse verbouwing ruim voor de feestdagen is afgerond, zodat de klanten hun sinterklaas- en kerstinkopen in Toolenburg kunnen doen. ,,Etos en Dirk hebben beloofd dat ze voor de grand opening van vrijdag klaar zijn. Daar zijn we blij mee. ’’

Wethouder Ap Reinders verricht vrijdagmorgen 10 uur de ’openingshandeling’. De ondernemers in het winkelcentrum zorgen tot laat in de middag voor een hapje en een drankje voor de klanten. Een barista schenkt koffie, het winkelcentrum is feestelijk aangekleed en ook voor gezellige muziek wordt gezorgd.

Vrijdag om 11 uur begint de openingsactie ’Kraak de kluis’, die ook op de drie zaterdagen erna wordt gehouden. Wie een speciale voucher in de bus heeft gehad, maakt kans op prijzen. De eerste 250 deelnemers krijgen een goodiebag.