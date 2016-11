Première kost Haarlemmermeer 370.000 euro

HOOFDDORP - De overname van restaurant Première in het Cultuurgebouw kost de gemeente Haarlemmermeer 370.000 euro.

Door Bart Boele - 20-11-2016, 20:49 (Update 20-11-2016, 20:49)

Dat geld betaalt de gemeente aan het Cultuurgebouw om de investeringen en de inventaris van Première in een keer af te schrijven. Dat maakt de weg vrij voor horecaketen De Beren om er een nieuwe vestiging te beginnen.

Financieel wethouder Derk Reneman (VVD) is niettemin blij met de komst van De Beren. ,,Het is een oplossing voor het restaurant waar we nog jaren plezier van zullen hebben’’,...