’Graan voor Visch is prachtwijk met school, Aldi en een moskee’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Ger Venema: ,,De wijkraad is de lijm van de wijk.’’

HOOFDDORP - Graan voor Visch is de oudste grote nieuwbouwwijk van Hoofddorp. Ger Venema was 43 jaar geleden een van de eerste bewoners van de toen nog ’witte’ wijk. In de loop der jaren is er veel veranderd. Jonge gezinnen werden senioren. Midden in de wijk pronkt een moskee. Toch is er ook niets veranderd zegt wijkraadvoorzitter Venema. ,,Het is nog steeds een fijne wijk om in te wonen.’’

Door Richard Walraven - 19-11-2016, 10:09 (Update 19-11-2016, 10:09)

Als voorzitter van de wijkraad wordt het hem regelmatig gevraagd: hoe komt het...