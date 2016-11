Directeur AM Match vertrekt

HOOFDDORP - Directeur Anton van den Hoed vertrekt onverwacht bij AM Match, de opvolger van de regionale sociale werkvoorziening AM Groep.

Door Bart Boele - 18-11-2016, 14:47 (Update 18-11-2016, 15:19)

Na de organisatie op poten te hebben gezet, trad hij op 1 juli dit jaar aan als directeur.

Per 8 januari vertrekt hij. ,,Heel onverwacht’’, zegt Van den Hoed. ,,De organisatie is ook redelijk geschokt. Maar ik kreeg zo’n mooie kans, zo uniek, die kan ik niet aan me voorbij laten gaan.’’ Wat die kans is, wil Van den Hoed nog niet zeggen. ,,Ik word directeur van een bedrijf’’, zegt hij.

AM Match zorgt voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn dat mensen met een uitkering aan betaald werk komen.