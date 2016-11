Doseerlichten in Floriande

HOOFDDORP - Bij de rotonde Deltaweg-Bennebroekerweg komen doseerlichten. Dat moet de doorstroming van het verkeer bevorderen.

Door Bart Boele - 18-11-2016, 11:51 (Update 18-11-2016, 11:51)

Het verkeer loopt in toenemende mate vast voor de rotondes. Door de woningbouw in Tudorpark en in de Zuidrand (tussen Bennebroekerweg en Nieuwe Bennebroekerweg) wordt dat nog veel erger.

Naar aanleiding van een opmerking van een burger over het vastlopende verkeer heeft de gemeente Haarlemmermeer een verkeersonderzoek laten doen naar de spitsdrukte bij de rotonde.

Daaruit blijkt dat het permanent openstellen van de bussluis tussen de Deltaweg en de Waddenweg zeker een positief effect zal hebben op de drukte bij de ’windzwaardrotonde’, omdat veel verkeer via Overbos van en naar Floriande rijdt.

Maar voldoende is die maatregel niet. Het blijft druk aan de zuidkant van Floriande en als er in de Zuidrand nieuwe woonwijken bijkomen wordt dat alleen maar erger.

De gemeente ontkent dat niet. ,,Door het toevoegen van nieuwe woningen kunnen in de ochtendspits weliswaar (korte) wachtrijen ontstaan, maar de rotonde heeft nog niet een onacceptabele verzadigingsgraad bereikt’’, klinkt het. Wel heeft, blijkt uit onderzoek, de rotonde in de avondspits een ’hoge verzadigingsgraad’ maar, zegt de gemeente, ,,filevorming bij rotondes is inherent aan de spitsperioden’’. Oftewel: een beetje file in de spits is normaal.

Toch zit het ook de gemeente niet lekker, die verkeersdrukte. Zelfs als de bussluis altijd open staat voor alle verkeer blijft het druk bij het Windzwaard. Een oplossing is dan het plaatsen van doseerlichten. Dat gebeurt aan de Deltaweg ten noorden van de rotonde en op de Bennebroekerweg aan de westkant voor het verkeer dat van de Drie Merenweg komt.

Duinpolderweg

,,Wij zullen de verkeerssituatie bij de rotonde Deltaweg-Bennebroekerweg gaan monitoren. Op het moment waarop filevorming op de Nieuwe Bennebroekerweg in de avondspits structureel wordt zullen wij vooruitlopend op de komst van de Duinpolderweg maatregelen treffen’’, stelt de gemeente.

Daarmee is het woord Duinpoldeweg gevallen. Het ontbreken van die weg veroorzaakt de grote drukte op de rotondes van Deltaweg en (Nieuwe) Bennebroekerweg, aldus de gemeente. Een deel van de verkeersdrukte wordt veroorzaakt door verkeer van en naar Zwaanshoek en de overzijde van de Ringvaart.

Zonder maatregelen hebben de huidige rotondes te weinig capaciteit om dat te verwerken. ,,Als het doorgaande verkeer van en naar Zwaanshoek-overzijde Ringvaart van de rotonde afgehaald wordt, heeft de rotonde in 2025 in het geheel geen capaciteitsproblemen.’’