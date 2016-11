Taxi rijdt door na aanrijding op Schiphol

AMSTERDAM - Op de Overtoom in Amsterdam heeft de Koninklijke Marechaussee in de nacht van donderdag op vrijdag een taxi in beslag genomen. De taxichauffeur was doorgereden na een ongeluk op Schiphol.

Door Jan Balk - 18-11-2016, 10:56 (Update 18-11-2016, 10:56)

AT5 meldt dat de taxi rond 02:00 uur werd aangetroffen op de Overtoom.